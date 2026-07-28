Какви глоби ви чакат на гръцките плажове това лято

С наближаването на най-натоварения период от летния сезон гръцките власти напомнят, че престоят на плажа е съпътстван от правила, чието нарушаване може да струва скъпо. Ограниченията обхващат използването на SUP дъски, плажни ракети, преносимите тонколони, свободното къмпингуване и моторните водни средства.

Според действащите разпоредби, любителите на SUP трябва да използват одобрена спасителна жилетка или друго средство за безопасност, да се движат само през деня и извън зоните за къпане. При липса на задължителната екипировка глобата достига 250 евро, а за други нарушения санкциите варират между 50 и 200 евро.

Плажните ракети не са забранени в цяла Гърция, но в редица общини има местни правила за местата и начина на игра, за да не се създава опасност или неудобство за останалите плажуващи. На някои организирани плажове санкциите могат да достигнат 1000 евро.

Използването на преносими тонколони също е разрешено само ако не се нарушава спокойствието на околните. При прекомерен шум местните власти могат да наложат предвидените от закона санкции.

Свободното къмпингуване с палатки или каравани по плажовете и в горските райони остава забранено. Нарушителите подлежат на глоба от 300 евро на човек. Освен това джетовете и другите моторни водни превозни средства могат да се използват единствено в определените за целта зони и при спазване на правилата за безопасност.

Гръцките власти призовават туристите предварително да се запознаят с местните разпоредби, за да избегнат неприятни изненади по време на лятната си почивка.