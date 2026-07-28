Израелската армия съобщи, че е прехванала дрон близо до границата с Йордания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи днес, че е прехванала дрон близо до границата с Йордания и се опитва да установи откъде е изпратен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Израелските военновъздушни сили прехванаха преди малко дрон в района на границата с Йордания", написаха тази сутрин военните в платформата Телеграм, уточнявайки, че не е навлязъл на израелска територия и че в момента се разследва, откъде е долетял.

Вчера израелската армия съобщи за два дрона, прехванати близо до границата.

След като на 28 февруари Израел и САЩ предприеха офанзива срещу Техеран, което предизвика регионалната война в Близкия изток, израелските военни не участваха в последната вълна от сблъсъци този месец, припомня АФП.