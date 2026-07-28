САЩ започват преглед на военното присъствие в Европа, обмислят по-малко изтребители с 30% и дронове с 50%

САЩ стартираха вчера мащабен преглед на военното си присъствие в Европа, съобщи БТА. Решението не идва изневиделица, а е логично продължение на процес, стартирал много по-рано.

Всичко започва през септември 2025 г., когато президентът Доналд Тръмп подписва указ, с който Пентагонът сменя името си. От Министерство на отбраната институцията се превръща в Министерство на войната, а Тръмп нарича промяната „послание за победа". Именно затова днес Пийт Хегсет вече не е министър на отбраната, а военен министър.

Девет месеца по-късно, на срещата на министрите на отбраната от НАТО в Брюксел на 18 юни 2026 г., Хегсет прави следващата стъпка. Той обявява шестмесечен преглед на американското присъствие в Европа и предупреждава, че резултатите ще зависят от това колко бързо европейските съюзници поемат отговорност за собствената си сигурност. Миналата година САЩ поддържаха около 80 000 военнослужещи на континента, почти половината от тях в Германия. Сега администрацията обмисля съкращения - обсъждат се различни цифри в медиите, най-често се споменава, че с една трета ще бъде намален броят на изтребителите F-15, с 50% или повече дроновете „Рийпър", говори се и за по-малко военни кораби в европейски води.

Зад тези цифри вероятно стои и обида. По време на американските удари срещу Иран Вашингтон поиска достъп до бази на НАТО в Европа и получи откази от част от съюзниците. Хегсет нарече това "срамно". Тръмп отиде дори по-далеч на срещата на НАТО в Анкара, като попита реторично защо Съединените щати продължават да харчат милиарди за сигурността на алианса, докато Европа отказва да застане до тях срещу Иран. Европейските столици от своя страна предпочетоха да призоват към дипломатическа сдържаност, вместо да подкрепят открито военните операции на американското командване в Ормузкия проток.

На този фон вчера вторият човек в Пентагона, заместник военният министър по политическите въпроси Елбридж Колби, обяви действителния старт на прегледа.

„Както министърът каза тогава, това ще бъде истински преглед, предназначен да гарантира, че НАТО напредва бързо и необратимо към една Европа, която поема основната отговорност за конвенционалната си отбрана", поясни той. И добави: „Резултатът от този преглед ще бъде ускоряване на прехода на НАТО към по-солиден, по-справедлив и по-устойчив алианс".

Финансовият натиск също расте. Хегсет вече заплаши, че ще намали американския принос към бюджета на НАТО, ако определени държави не изпълнят ангажиментите, поети миналата година на срещата на върха в Хага. Тогава съюзниците обещаха до 2035 г. да отделят поне 5% от брутния си вътрешен продукт за сигурност, като 3,5% от тях трябва да отиват изрично за военни разходи. Така остава въпросът дали прегледът ще се превърне в лост за натиск, или в реално прекратяване на американското военно присъствие на континента.