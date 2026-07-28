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Две земетресения с магнитуд 5,7 и 5,8 разтърсиха Китай

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси тази сутрин северозападната провинция Цинхай в Китай, предаде Ройтерс, като се позова на Китайския център за сеизмични мрежи.

Трусът е бил регистриран в 11:16 ч. сутринта местно време (06:16 ч. българско време) на дълбочина 10 километра, съобщава БТА.

Второ земетресение с магнитуд 5,8 бе регистрирано в същия район 18 минути по-късно, пак на 10 километра дълбочина, според Китайския център за сеизмични мрежи.

Епицентърът и на двете земетресения е бил на около 244 километра от Синин, столицата на провинция Цинхай.

Засега не се съобщава за жертви или материални щети.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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