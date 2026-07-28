Един загина, а двама бяха ранени при престрелка недалеч от дома на президента на Мексико

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Един човек загина, а още двама души бяха ранени вчера в Мексико при престрелка посред бял ден близо до президентската резиденция, което според властите е необичайно събитие за мексиканската столица, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Жертвата е 42-годишен мъж. Секретариатът по сигурността и защитата на гражданите на Мексико определи инцидента като „пряко нападение".

Двамата ранени са мъже на 39 години, се казва в изявление на ведомството.

Макар въоръженото насилие да е често срещано в граничните със САЩ райони и обикновено се извършва от наркотрафиканти, подобни престрелки стават рядко в столицата на Мексико. Не трябва да се забравя, че там все още действат престъпни банди, по-специално „Унион Тепито" и съперничещата ѝ „Фуерца Анти-Унион".

Инцидентът е станал на площад „Санто Доминго", известен като място за трафик на фалшиви документи, съобщи полицията.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум живее недалеч оттам.