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Глоба от 350 евро в Гърция за шофьори, които оставят двигателя да работи на място

Бойка Атанасова, Атина

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СНИМКА: Pixabay

Шофьорите в Гърция вече могат да бъдат санкционирани с глоба от 350 евро, ако оставят автомобила си с работещ двигател без основателна причина. Мярката е част от новия Кодекс за движение по пътищата и цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужния разход на гориво и шумовото замърсяване.

Санкцията се прилага, когато автомобилът е спрян, а двигателят продължава да работи без необходимост, например пред магазин, кафе или докато водачът чака в колата. Правилото не се отнася за престой на светофар, в задръстване или в други ситуации, при които спирането е наложено от пътната обстановка.

Властите напомнят, че съвременните автомобили не се нуждаят от продължителна работа на празен ход и препоръчват двигателят да бъде изключван при всяко по-продължително спиране.

СНИМКА: Pixabay

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