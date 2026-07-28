Древен римски амфитеатър в Италия се оказа построен преди 20 години

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„Древният" амфитеатър съдържа фибростъкло, колони от папиемаше, измазани бетонни блокове и гипсови статуи

В Италия структура, представяна години наред като „древен римски амфитеатър", се оказа фалшификат, построен сравнително наскоро с помощта на съвременни материали.

69-годишният Франко Малосо „фон Розенфранц" беше осъден на затвор за измама, след като в продължение на години е събирал по 40 евро от туристи, за да посещават фалшив римски амфитеатър, който сам построил преди около 20 години.

Малосо твърдял, че е открил обекта, известен като Берикски морски амфитеатър, в североизточния италиански град Виченца, след свлачище през 2005 г.

Според италианския вестник Corriere della Sera той разказвал на посетителите, че мястото е един от „най-старите и най-големите амфитеатри в света" и датира от 393 година след Христа.

Той дори уверявал, че Юлий Цезар е посетил амфитеатъра на връщане към Рим от Египет заедно с Клеопатра, както и че Жулиета Капулети - героинята от трагедията на Шекспир, е живяла в стара църква на това място.

Освен това Малосо се представял като „филантроп, предприемач и оркестров диригент" и успял да убеди местните власти да включат обекта в туристическия пътеводител и мобилното приложение на Виченца, финансирани от Европейския съюз.

Съмненията около невероятната му история започнали да се появяват през 2016 г. Археолози, извикани да разследват случая от италианските карабинери, установили, че „древният" амфитеатър съдържа фибростъкло, колони от папиемаше, измазани бетонни блокове и гипсови статуи, изработени в началото на 2000-те години.

Сателитни снимки показали още, че Малосо първо е изравнил хълм, а след това е изградил върху него фалшивия античен паметник.

Допълнителна историческа проверка установила, че Юлий Цезар е живял около 400 години преди периода, в който според Малосо бил построен амфитеатърът. Освен това, както знаят повечето любители на английската литература, действието на трагедията „Ромео и Жулиета" се развива във Верона, а не във Виченца.

Франко Малосо е осъден на две години и четири месеца затвор за незаконно строителство, фалшифициране на произведения на изкуството и извършване на строителни дейности без необходимите разрешения. Освен това той е глобен с 3000 евро.

Междувременно община Аркуняно е завела срещу него иск за 560 000 евро, с който настоява да бъдат възстановени претърпените от нея финансови щети.