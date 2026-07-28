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Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон

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Кадри от последната украинска атака в Русия СНИМКА: Екс/GloOouD

Жилищна сграда в град Чехов край руската столица Москва е била ударена при атака с дрон, а местните власти проверяват дали има жертви, заяви тази сутрин губернаторът на Московска област Андрей Воробьов в публикация в платформата за съобщения Телеграм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Воробьов добави към публикацията си снимка на висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи.

Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.

Кадри от последната украинска атака в Русия СНИМКА: Екс/GloOouD

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