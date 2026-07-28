Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон

Жилищна сграда в град Чехов край руската столица Москва е била ударена при атака с дрон, а местните власти проверяват дали има жертви, заяви тази сутрин губернаторът на Московска област Андрей Воробьов в публикация в платформата за съобщения Телеграм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Воробьов добави към публикацията си снимка на висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи.
Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.
⚡️🇺🇦Ukraine launched a mass attack on the Moscow region: a rubber technical products factory and a logistics warehouse were hit.— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 28, 2026
On the night of July 28, Ukraine carried out one of the largest drone attacks on the Moscow region.
A fire broke out at the Chekhov Regenerative… pic.twitter.com/5wskHbPJQT
⚡️🇺🇦Ukraine launched a mass attack on the Moscow region: a rubber technical products factory and a logistics warehouse were hit.— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 28, 2026
On the night of July 28, Ukraine carried out one of the largest drone attacks on the Moscow region.
A fire broke out at the Chekhov Regenerative… pic.twitter.com/5wskHbPJQT