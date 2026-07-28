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Гръцкият парламент одобри на първо гласуване предложения за промени в конституцията

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Предложенията за промени получиха подкрепа от 158 депутати в 300-членния парламент. СНИМКА: Бойка Атанасова

Снощи парламентът на Гърция одобри на първо гласуване предложените от управляващата партия „Нова демокрация" 33 изменения на конституцията, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Предложенията получиха подкрепа от 158 депутати в 300-членния парламент. След един месец се очаква и второ гласуване по предложенията. С това започва продължителна процедура за конституционни изменения, която ще продължи и в следващия състав на парламента, който по график трябва да бъде избран догодина, пише "Прото тема".

Едно от основните предложения, които бяха подкрепени и обобщени от медиите, е промяна в продължителността на мандата на президента. В момента той се избира от парламента за петгодишен мандат с възможност за еднократно преизбиране, докато според предложената промяна мандатът му ще стане шестгодишен без право на преизбиране.

В предложенията се съдържа и изменение, с което се утвърждава и конституционно възможността за функциониране на частни университети в Гърция.

Предлага се и нов член в гръцката конституция, който да дава основа за регулирането на употребата на изкуствен интелект в полза на свободата на индивида и на благоденствието на обществото, да се използват неговите предимства и да се ограничат опасностите, които може да крие.

Предложенията съдържат още разпоредби за разширяване на свободата на словото и за защита на журналистите от евентуален произвол от работодателите им.

С новите разпоредби, ако бъдат приети, се ограничава ролята на парламента в разследванията срещу министри за евентуални престъпления, извършени при изпълнението на функциите им.

Предложенията се отнасят и до теми като климатичните промени, достъпното жилище, разширяването на гласуването по пощата, избора на ръководители на върховните съдилища и на членове на независимите регулатори и др.

Според процедурата за конституционни промени в Гърция, както е представена от "Прото тема" и от държавната телевизия ЕРТ, настоящият състав определя кои предложения ще бъдат приети за разглеждане, а следващият състав на парламента формулира и приема конкретните разпоредби.

Процедурата предвижда, че ако в настоящия състав на парламента предложенията бъдат подкрепени от абсолютно мнозинство (т.е. повече от 150 депутати), в следващия парламент за приемането им е нужно мнозинство от три пети. В случай, че за тях гласуват 180 депутати от настоящия парламент, в следващия ще е необходимо само абсолютно мнозинство от 151 гласа.

Предложенията за промени получиха подкрепа от 158 депутати в 300-членния парламент. СНИМКА: Бойка Атанасова

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