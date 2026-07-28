Пожарите във Франция изпепелиха над 240 богаташки къщи (Снимки)

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Пътят D106 във Франция се превърна в апокалиптична гледка и получи званието "магистрала към ада" след бушуващите пожари. От двете му страни е осеян с изгорели автомобили, тлеещи останки на къщи и овъглените стволове на някога зелената борова гора.

41-километровият път свързва полуостров Кап Фере с Бордо и се превърна в епицентър на горските пожари, които изпепелиха територия четири пъти по-голяма от Париж. Над 260 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Кадър с дрон на изгоряла сграда в Ле Порж, Жиронда СНИМКА: Ройтерс Кадър с дрон на изгоряла кола в Ле Порж, Жиронда СНИМКА: Ройтерс Изложбеният център „Бордо-Лак" е превърнат в приют за хора, евакуирани от пожара СНИМКА: Ройтерс

При едно от най-тежките бедствия във Франция след Втората световна война са напълно унищожени над 240 имота, много от които се смята, че са ваканционни къщи на заможни семейства от Париж, пише "Дейли мейл".

Огнената стихия избухна на 12 юли в горите на Кап Фере и оттогава постепенно се придвижва към Бордо, подхранвана от силните ветрове, които разнасят пламъците на запад.

Завръщането на екстремните горещини тази седмица допълнително затруднява борбата с огъня. По време на посещение в Бордо президентът Еманюел Макрон заяви:

„Следващите седмици ще бъдат тежки и трябва да издържим."

По двата участъка на D106 между градовете Сен Жан д'Илак и Леже-Кап-Фере къща след къща са превърнати в купчини овъглени отломки.

Край селището Благон една вила буквално се е срутила под въздействието на огромната температура. В двора са разпръснати тухли, изгорял метал и дървесина, а на алеята стои овъгленият корпус на пикап "Тойота". Пламъците първо са обхванали околната гора в събота вечерта, след което за минути са погълнали и едноетажната къща.

След пожара е настъпила зловеща тишина, но навсякъде личат следите от опустошението. Фермер доставя вода на пожарна кола в Сен-Жан-д'Илак, департамент Жиронда СНИМКА: Ройтерс Овъглени дървета в Сен-Жан-д'Илак, департамент Жиронда СНИМКА: Ройтерс Овъглени дървета в Сен-Жан-д'Илак, департамент Жиронда СНИМКА: Ройтерс Овъглени останки от велосипед лежат в туристически къмпинг след пожарите в Леж-Кап-Фере, департамент Жиронда СНИМКА: Ройтерс Овъглени останки в туристически къмпинг в Леж-Кап-Фере, департамент Жиронда СНИМКА: Ройтерс

Водата в открития басейн е потъмняла и покрита с дебел слой сажди. Счупени керемиди са разпръснати около останките на къщата, а скъсан електрически кабел край входната врата продължава опасно да хвърля искри.

От кухнята са останали само свободностояща печка, металните конструкции на три стола и два радиатора сред купищата развалини.

Малко по-нататък по D106, към Атлантическия океан, след още едно изгоряло бунгало, се намират останките от центъра за обучение на кучета Good Dogs.

Навън лежат стопени пластмасови тунели за тренировки, рампи и лодка, почерняла от дима.

В близката горичка се вижда труп на сърна, която очевидно се е заплела в телена ограда при опит да избяга и е изгоряла жива.

Срещу центъра за обучение, от другата страна на кръгово кръстовище, ограден семеен имот е превърнат в тлеещи руини, осеяни с унищожени автомобили и селскостопанска техника.

Снимки от Google Street View, направени само четири месеца по-рано, показват красива бяла вила с теракотен покрив. Днес от нея са останали единствено външните стени и два тухлени комина.

D106 е четирилентов път с ограничение на скоростта от около 110 км/ч.

По малък страничен път до магистралата овъглен телефонен стълб се е стоварил върху платното и частично блокира движението.

Малко по-нататък фермер използва трактор, за да изкопае противопожарен ров, който да спре разпространението на огъня.

По-нагоре по пътя тежка земеделска техника изкоренява дървета, за да създаде противопожарни просеки.

Само по този участък са унищожени най-малко 12 къщи и хиляди декари гора. Голяма част от района остава зад полицейски кордони.

Луксозният район често е сравняван с Хамптънс край Ню Йорк, тъй като привлича заможни френски семейства, които притежават втори дом за почивните дни и ваканциите.

По пътя към Бордо, на около 30 километра източно, още три къщи стоят изоставени в също толкова тежко състояние. До една от тях ламаринена постройка е рухнала върху автомобил, а около останалите са разхвърляни детски велосипеди, люлка и пързалка.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес заяви, че пожарникарите са изправени пред „безпрецедентна" ситуация в департамента Жиронд.

По думите му пожарът вече е изпепелил 40 000 хектара земя и се държи непредвидимо заради метеорологичните условия и особеностите на горите.

„Пожарът е автономен, самоподдържа се и се разпространява във всички посоки. Затова е изключително труден за овладяване", каза министърът.

Пожарникари продължават да се борят с огъня край град Маршприм, само на около 16 километра от покрайнините на Бордо.

Военен транспортен самолет Airbus A400M, преоборудван за гасене на пожари, многократно прелита ниско над засегнатите райони и изсипва големи количества огнезащитен препарат.

Към борбата с бедствието са се присъединили и фермери, лозари и други местни жители.

Европейският съюз обяви, че изпраща допълнителни самолети за гасене на пожари във Франция, наред с вече разположените в Испания. Пожарен самолет „Canadair“ излива вода за гасене на горски пожар във „Фокс-Амфу“ близо до Понтевес в департамент Вар СНИМКА: Ройтерс Пожарогасителен самолет в Сен-Жан-д'Илак, департамент Жиронда СНИМКА: Ройтерс Самолет разпръсква противопожарен препарат в Маршприм, департамент Жиронда СНИМКА: Ройтерс

Еврокомисарят Хаджа Лахбиб предупреди обаче, че европейският противопожарен флот е под все по-голямо напрежение, тъй като екстремни условия се очакват и в Унгария, Словакия, Чехия, както и във Франция и на Иберийския полуостров, включително в Португалия.