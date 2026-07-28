Зеленски пристигна в САЩ, ще иска от Тръмп помощ за противоракетната отбрана

Володимир Зеленски пристигна в САЩ, съобщиха Укринформ и Ройтерс.

Украинският президент ще присъства на погребението на сенатора Линдзи Греъм, а след това се очаква да се срещне с Доналд Тръмп и членове на Сената.

Зеленски заяви, че основен приоритет на срещата с американския президент ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество със САЩ.

„Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък", подчерта Зеленски.

Очаква се тази вечер украинският президент да се срещне с всички членове на Сената, който ще започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия още по време на визитата на Зеленски. Въпросният законопроект беше в процес на разглеждане година преди внезапната смърт на Греъм този месец, съобщи БТА.

Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украйна.

Срещите между двамата досега бяха с променлив успех.

Първата бе на 28 февруари 2025 г. и прерасна в скандал. В Овалния кабинет разговорът, започнал около сделка за украински минерали, се пренасочи след въпрос на полски журналист за отношението на Тръмп към Путин. Зеленски припомни нарушените обещания на Русия.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс го обвини в неуважение. Тръмп заяви, че Украйна няма "карти" в ръката, и предупреди, че Зеленски "залага милиони животи". Пресконференцията и подписването на сделката за минералите пропадна, а украинската делегация напусна Белия дом без резултат. Последва седмица на спряна военна и разузнавателна помощ, възстановена едва след като Киев се съгласи на предложение за примирие, което Москва отхвърли.

Втората среща бе на 18 август 2025 г., три дни след срещата на Тръмп с Путин в Аляска. Тогава Белият дом прие едновременно осем европейски лидери, сред които Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и Киър Стармър. Медиите определиха сцената като безпрецедентна в най-новата история. Тръмп прекъсна разговорите за 40-минутен телефонен разговор с Путин, а темата за гаранциите за сигурност по модела на член 5 от НАТО остана без ясна форма.

Третата среща бе във Флорида. На 28 декември 2025 г. Зеленски посети имението на Тръмп Мар-а-Лаго, за да обсъдят реализацията на мирния план. Тръмп говори за "добър шанс" за мир, но острите въпроси около териториите и гаранциите останаха без отговор.