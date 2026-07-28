Белгийските служби са предотвратили нападение срещу гейпарад

Преди две години белгийските служби за сигурност са предотвратили подготвяно нападение срещу гейпарад в близкия до Брюксел град Льовен, съобщиха днес местни медии, цитирани от БТА. Уточнява се, че към датата на събитията заподозреният е бил на 18 години, а днес се очаква делото му да влезе в съда и е заплашен от 20 години затвор.

Властите открили, че той обсъжда в приложението "Телеграм" своите намерения и се опитва да се сдобие с оръжие. Агент на прикритие се представил за продавач и успял да се свърже с него, а по-късно да се стигне до задържане. Заподозреният младеж се е радикализирал в навечерието на събитията, като властите са проверили няколко негови познати за възможно съпричастие. Само един от тази група, освен основния заподозрян, е получил обвинения.

Делото ще бъде разгледано от съда през ноември, като междувременно главният заподозрян е бил освободен и е под наблюдение с електронна гривна за проследяване. Прокуратурата е повдигнала обвинения за участие в терористична група.

Миналата година белгийските служби за сигурност съобщиха, че отчитат тревожно нарастване на броя на радикализираните младежи, като трима от всеки четирима са свързани със сунитското течение в исляма, а един на четирима - с крайнодесните среди. Един от всеки трима заподозрени за съпричастност с терористична дейност в страната е непълнолетен.