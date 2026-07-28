Търговските центрове в Китай отчитат възстановяване през първата половина на 2026 г.

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Над 70% от търговските центрове в Китай са регистрирали увеличение на посещаемостта през първата половина на 2026 г., показва секторно проучване, съобщава КМГ.

Повече от 40% от анкетираните компании съобщават за ръст на пешеходния поток между 5% и 10%. Делът на онлайн продажбите също се увеличава, като 43,4% от операторите отчитат по-висок дял на електронната търговия. През периода е нараснала и заетостта на търговските площи.

Развитието на потреблението остава сред основните приоритети в рамките на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), насочен към увеличаване на вътрешното търсене и подобряване на предлагането на качествени стоки и услуги.