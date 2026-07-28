Словакия очаква да засили сътрудничеството с Китай в търговията, изкуствения интелект, цифровата икономика, роботиката и новата енергетика

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На 28 юли сутринта китайският председател Си Дзинпин проведе разговори в Пекин със словашкия президент Петер Пелегрини, който е на държавно посещение в Китай, съобщава КМГ.

Си Дзинпин заяви, че Китай е готов да задълбочи взаимноизгодното сътрудничество със Словакия, да разширява сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път" и да насърчава стабилното развитие на отношенията между ЕС и Китай.

Пелегрини подчерта, че Словакия цени стратегическото партньорство с Китай, твърдо следва принципа за „един Китай" и очаква разширяване на сътрудничеството в областта на търговията, изкуствения интелект, цифровата икономика, роботиката и новата енергетика. Той добави, че Словакия, като член на Европейския съюз, ще продължи да насърчава диалога и сътрудничеството между ЕС и Китай.