ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словакия очаква да засили сътрудничеството с Китай...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23295700 www.24chasa.bg

Словакия очаква да засили сътрудничеството с Китай в търговията, изкуствения интелект, цифровата икономика, роботиката и новата енергетика

КМГ

308
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 28 юли сутринта китайският председател Си Дзинпин проведе разговори в Пекин със словашкия президент Петер Пелегрини, който е на държавно посещение в Китай, съобщава КМГ.

Си Дзинпин заяви, че Китай е готов да задълбочи взаимноизгодното сътрудничество със Словакия, да разширява сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път" и да насърчава стабилното развитие на отношенията между ЕС и Китай.

Пелегрини подчерта, че Словакия цени стратегическото партньорство с Китай, твърдо следва принципа за „един Китай" и очаква разширяване на сътрудничеството в областта на търговията, изкуствения интелект, цифровата икономика, роботиката и новата енергетика. Той добави, че Словакия, като член на Европейския съюз, ще продължи да насърчава диалога и сътрудничеството между ЕС и Китай.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ