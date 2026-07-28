Русия съобщи за удари по два украински кораба в Черно море

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Руските въоръжени сили са атакували с дронове два украински плавателни съда – кораб за насипни товари в Черно море и спомагателен кораб в пристанището на Николаев. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

По информация на министерството ударът в северозападната част на Черно море е бил насочен срещу кораб за насипни товари, който според Москва е превозвал военно оборудване. Освен това е бил поразен и спомагателен кораб, използван за подводни товарни дейности, намиращ се в пристанището на Николаев, съобщава БТА.

„Тази сутрин въоръжените сили на Русия продължиха да нанасят удари по пристанищата на Украйна и плавателните ѝ съдове", се казва в изявлението на руското военно ведомство.

Ройтерс отбелязва, че към момента информацията, разпространена от руската страна, не е потвърдена от независими източници.

По-рано днес губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи в Телеграм, че дрон е ударил жилищна сграда в грах Чехов край руската столица Москва.

На кадри в социалните мрежи се вижда как от високата жилищна сграда излиза черен дим, а прозорците са изпочупени, няма информация за жертви.