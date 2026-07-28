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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23295724 www.24chasa.bg

КМГ: Китай критикува САЩ за "търсене на хегемонизъм в изкуствения интелект"

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Наскоро САЩ съобщиха, че ще проведат разследвания и санкции срещу китайски компании в сферата на изкуствения интелект.

По този повод говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че Китай последователно се противопоставя на политизирането и инструментализирането на въпросите, свързани с търговията с наука и технологии от страна на САЩ. Страната също така е и ясно против всякакъв вид очерняне и санкции срещу китайски субекти под различни неоснователни претексти. В действията на Вашингтон липсват фактическо основание и законови разпоредби. Такова поведение е типично „търсене на хегемонизъм в изкуствения интелект".

Китай призовава САЩ да се вслушат в обективните и рационални гласове на индустриите на двете страни и да спрат клеветите и заплахите срещу китайски компании. По отношение на всяко действие, което нарушава интересите на Китай, страната ще предприеме всички необходими мерки, за да защити твърдо своите законни права и интереси.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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