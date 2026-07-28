КМГ: "Из Китай с Павел" е по стъпките на Дългия марш

Тази година се навършват 90 години от края на Дългия марш. По време на това грандиозно събитие Червената армия на ККП преминава през 10 провинции, пресича близо 100 реки, изкачва над 40 планини и изминава около 12500 километра, водейки повече от 600 сражения с армията на Гоминдана.

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ви пренасяме в град Уци, провинция Шаанси, където се намира Мемориалният парк на победата в Дългия марш. Той е построен през 2005 година и покрива площ от 4,5 квадратни километра. Паркът пресъздава живописните места и фигури в критичните исторически моменти от Дългия марш. Това е революционно-тематичен образователен парк, който интегрира образованието, туризма и свободното време.

Друга забележителност, която е свързана с Дългия марш в Шаанси, е планинският парк „Сюедзядзай", който се извисява на 1600 метра надморска височина. През 1933 година мястото става крепост на Червената армия на ККП, тук са създадени логистични съоръжения, военна болница, работилници за облекло и ремонти, както и отбранителни укрепления. През септември 1933 година армията на Гоминдана обсажда „Сюедзядзай" и започва 6-дневна битка, която е изгубена от Червената армия, но година по-късно мястото отново е завладяно от комунистическата армия. Днес планината е добре облагородена и приятна за разходки.

Вижте всичко това в разказа на Павел Гълъбов, приятно гледане!