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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23295869 www.24chasa.bg

КМГ: Китай призовава страните, свързани с украинския въпрос, да поддържат контакт и възможно най-скоро да постигнат прекратяване на огъня

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 27 юли Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно открито заседание по украинския въпрос. Временно изпълняващият длъжността ръководител на Постоянното представителство на Китай към ООН Сун Лей заяви, че настоящото развитие на ситуацията около украинския въпрос предизвиква безпокойство, а интензивността на конфликта продължава да нараства.

Китай призова всички заинтересовани страни да поддържат контакт, да демонстрират политическа воля и да положат усилия за постигането на всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение.

Китай също така призова съответните страни да изоставят манталитета на Студената война и конфронтацията между блокове, да разрешат по подходящ начин взаимните основателни опасения в областта на сигурността и, при пълно, цялостно и всеобхватно спазване на принципите на Устава на ООН, да отстранят първопричините за кризата.

Китай призова още за насърчаване на изграждането на балансирана, ефективна и устойчива регионална архитектура за сигурност, с цел постигане на дългосрочен мир и стабилност в региона.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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