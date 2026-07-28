КМГ: Министерството на търговията представи „Позицията на Китай по въпроса за свръхкапацитета“

На 28 юли Министерството на търговията представи „Позицията на Китай по въпроса за свръхкапацитета". Документът се състои от четири части: обективен анализ на глобалните производствени мощности и въпроса за „свръхкапацитета", позицията на Китай относно четири ключови отношения, свързани с тази тема, както и вижданията на страната за изграждането на модерна индустриална система чрез отворено сътрудничество и заедно изграждане на приобщаващи глобални вериги на доставки и производство.

В документа се посочва, че при разглеждането на въпроса за производствените мощности трябва да се прилага всеобхватен, обективен и справедлив подход, основан на отворено сътрудничество и взаимна изгода, за да се преодоляват различията чрез диалог. Според Китай протекционистките мерки могат да нарушат глобалния икономически ред, да застрашат стабилността на международните вериги за доставки и да възпрепятстват устойчивото развитие на индустриалното сътрудничество, което създава дългосрочни рискове за световния икономически растеж.