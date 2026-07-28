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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23295950 www.24chasa.bg

КМГ: Министерството на търговията представи „Позицията на Китай по въпроса за свръхкапацитета“

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 28 юли Министерството на търговията представи „Позицията на Китай по въпроса за свръхкапацитета". Документът се състои от четири части: обективен анализ на глобалните производствени мощности и въпроса за „свръхкапацитета", позицията на Китай относно четири ключови отношения, свързани с тази тема, както и вижданията на страната за изграждането на модерна индустриална система чрез отворено сътрудничество и заедно изграждане на приобщаващи глобални вериги на доставки и производство.

В документа се посочва, че при разглеждането на въпроса за производствените мощности трябва да се прилага всеобхватен, обективен и справедлив подход, основан на отворено сътрудничество и взаимна изгода, за да се преодоляват различията чрез диалог. Според Китай протекционистките мерки могат да нарушат глобалния икономически ред, да застрашат стабилността на международните вериги за доставки и да възпрепятстват устойчивото развитие на индустриалното сътрудничество, което създава дългосрочни рискове за световния икономически растеж.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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