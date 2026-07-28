Финландия ограничи въздушното пространство и морския трафик заради риск от отклонили се дронове

Финландските въоръжени сили съобщиха, че временно са затворили част от въздушното пространство на страната и са ограничили корабоплаването край южното крайбрежие, в близост до границата с Русия. Мерките са предприети заради риск от навлизане на отклонили се дронове, предаде Ройтерс.

От началото на годината са регистрирани няколко случая, при които украински военни безпилотни летателни апарати, насочени към цели в Русия, са навлизали по погрешка във въздушното пространство на Финландия, Естония, Литва и Латвия. Според агенцията това засилва опасенията, че войната в Украйна може да се разпростре и извън северните граници на НАТО.

Говорител на финландската армия обясни, че ограниченията са въведени, за да се гарантира, че властите ще могат да реагират при евентуално навлизане на дронове в района. Той уточни, че военните не могат да разкрият каква е информацията, въз основа на която е преценено, че съществува подобен риск, предава БТА.

През последните месеци Украйна значително увеличи атаките с дронове с голям обсег срещу цели на руска територия.

Киев и страните от НАТО твърдят, че руските сили използват средства за радиоелектронна борба, които заглушават част от украинските дронове и водят до отклоняването им към въздушното пространство на държави от алианса. От своя страна Москва обвинява Украйна, че умишлено насочва безпилотните апарати към въздушното пространство на съседни страни.