КМГ: Износът на произведени в Китай хирургически роботи скочи с 330%

На скорошен брифинг на тема „Защита и подобряване на поминъка на хората чрез висококачествено развитие" министърът на науката и технологиите Ин Хъдзюн заяви, че изкуственият интелект, роботиката и иновативните лекарства – често наричани „новото трио" – се развиват бързо и се очаква да формират нови опорни сектори.

Данните показват, че в периода 13-19 юли седмичното използване на големи езикови модели в Китай е достигнало 36,11 трилиона токена, което представлява увеличение от 30,93% спрямо предходната седмица. По този начин Китай запазва позицията си на водещ световен пазар по този показател за 12 поредни седмици. През първата половина на 2026 г. износът на роботи от Китай е достигнал 6,29 млрд. юана, като китайски роботизирани продукти са реализирани в 141 държави и региона по света. Сред тях износът на хирургически роботи се е увеличил 3,3 пъти. През същия период стойността на сделките за лицензиране на иновативни лекарства в Китай е достигнала около 110 млрд. щатски долара. Китайските фармацевтични компании заемат осем от първите десет позиции в световната класация по стойност на фармацевтичните сделки.