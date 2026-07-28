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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23295992 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония, издадено е предупреждение за цунами

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Снимка: Архив

Силно земетресение с магнитуд 7,1 беше регистрирано в префектура Кумамото на южния японски остров Кюшу, съобщи Ройтерс, като се позова на Японската метеорологична агенция.

След труса властите издадоха предупреждение за цунами с очаквана височина на вълните до един метър, информира обществената телевизия Ен Ейч Кей.

Японското правителство разпространи предупреждения за земетресение и за съседните префектури Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, които също се намират на остров Кюшу, предава БТА.

Япония е сред държавите с най-висока сеизмична активност в света. Страната е разположена в Тихоокеанския огнен пръстен – зона с интензивна тектонична активност, където се случват приблизително 20 процента от земетресенията в света с магнитуд 6,0 и по-висок. Средно на всеки пет минути в страната се отчита земен трус.

След силното земетресение енергийната компания „Кюшу Електрик Пауър" съобщи, че не са установени проблеми в атомните електроцентрали „Сендай" и „Генкай".

Временно е спряно и движението на влаковете в засегнатия район, включително на високоскоростните композиции „Шинкансен", съобщи железопътният оператор „Джей Ар Кюшу".

Снимка: Архив

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