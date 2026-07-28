Иран обеси двама мъже, осъдени за участие в антиправителствените протести

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Иранските власти изпълниха смъртните присъди на двама мъже, признати за виновни за участие в антиправителствените протести, избухнали в страната през декември и достигнали своя пик в началото на януари. Това съобщиха съдебните власти в Техеран, цитирани от Франс прес.

По информация на съдебната агенция „Мизан" тази сутрин са били екзекутирани Аболфазъл Сепахи и Амир-Хосейн Сафари.

Двамата са били осъдени по обвинения в „мохарабе" – термин в иранското законодателство, означаващ „водене на война срещу Аллах", както и за използване на оръжие, всяване на страх сред населението и нарушаване на обществения ред и сигурността, предава БТА.

Иранската агенция „Мехр" съобщава, че екзекуциите са били извършени чрез обесване на площад в град Малекшахр, в централната провинция Исфахан, в присъствието на свидетели.

Според Франс прес броят на екзекуциите в Иран се е увеличил след началото на войната, предизвикана от израелско-американските удари срещу Ислямската република на 28 февруари. Значителна част от осъдените на смърт са обвинени за участието си в антиправителствените протести, които започнаха през декември миналата година и достигнаха най-голям размах на 8 и 9 януари.

Иранските власти съобщават, че при протестите са загинали около 3000 души, като определят демонстрациите като „терористични действия", организирани от Съединените щати и Израел.

По данни на международната правозащитна организация „Амнести интернешънъл" Иран остава страната с най-голям брой произнесени смъртни присъди в света, следвана от Китай.

Статистика на неправителствените организации „Хюман Райтс Иран", базирана в Норвегия, и „Заедно срещу смъртното наказание", със седалище в Париж, показва, че през 2025 г. в Иран са били екзекутирани най-малко 1639 души – най-високият регистриран брой от протестите през 1989 г. насам.