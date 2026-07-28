Мианмар одобри смъртна присъда за експлоатиране на хора в центрове за онлайн измами

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Парламентът на Мианмар одобри закон, който предвижда тежки наказания, включително смъртна присъда, за лица, експлоатиращи хора чрез принудителен труд в центрове за онлайн измами. Това съобщи Франс прес.

Новият Закон за онлайн измамите беше окончателно приет, след като депутатите от двете камари одобриха предложените поправки. Решението беше обявено от председателя на парламента Аун Лин Дуе в телевизионно обръщение, излъчено на живо.

Законопроектът, внесен през май, предвижда наказания от десет години затвор до доживотен затвор за извършителите. В най-тежките случаи – когато са използвани насилие, изтезания, незаконно лишаване от свобода или други форми на жестоко отношение с цел принуждаване на хора да участват в онлайн измами – е предвидено и смъртно наказание, предава БТА.

В текста изрично се посочва, че ако вследствие на подобно престъпление загине експлоатираният човек, извършителят ще бъде осъден на смърт.

Депутатът Ей Чан потвърди пред Франс прес, че тази разпоредба е запазена в окончателния вариант на закона.

„Предложеният закон не претърпя съществени промени след обсъжданията в долната и горната камара. Основните му разпоредби останаха непроменени", заяви той.

Това е първият закон, внесен от новото правителство, сформирано след изборите, които бяха подложени на критики от международната общност. Според редица чуждестранни наблюдатели вотът е използван като средство за удължаване на военното управление, установено след преврата през 2021 г., под формата на гражданско управление.