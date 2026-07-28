Киргизстан търси допълнителни доставки на горива заради затруднения в руския износ

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Киргизстан води разговори с Русия за осигуряване на доставки на горива, след като украинските атаки с дронове срещу руска енергийна инфраструктура доведоха до затруднения в производството и износа на нефтопродукти. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на местни медии и изявление на първия вицепремиер на страната Данияр Амангелдиев.

Централноазиатската държава е силно зависима от вноса на горива, като повече от 90 процента от необходимия бензин традиционно идва от Русия. Според Ройтерс Москва изпитва недостиг на горива още от края на май, след като украински удари срещу руски рафинерии наложиха съкращаване на производството, предава БТА.

На този фон през юли властите в Бишкек въведоха безсрочна забрана за износ на нефтопродукти с цел да гарантират вътрешните доставки.

Правителството на Киргизстан вече е договорило доставки на дизелово и авиационно гориво от Беларус и Китай. Освен това страната е потърсила съдействие и от други съседни държави за осигуряване на допълнителни количества горива.

Първият вицепремиер Данияр Амангелдиев не разкри подробности за преговорите, които се водят с Русия.