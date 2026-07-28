Нетаняху пристигна във Вашингтон за ключова среща с Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп. Срещата е първата между двамата лидери след началото на войната в Близкия изток, която доведе до напрежение в отношенията им, въпреки че и двете страни публично омаловажават различията.

Основен акцент в разговорите се очаква да бъде Иран. Вашингтон заявява, че иска да даде нов шанс на дипломатическите усилия след двуседмичните бомбардировки, довели до безпрецедентна ескалация след примирието през април, предава БТА.

Израел, който заедно със Съединените щати започна военна офанзива срещу Техеран на 28 февруари – действие, прераснало в регионална война – не участва в последната вълна от бойни действия.

Преди отпътуването си Нетаняху определи визитата като „голяма привилегия, но и голяма отговорност".

„Ще обсъдим всички въпроси, като на първо място е Иран. Целта ни е не само да гарантираме сигурността си, но и да разширим кръга на мира около Израел", заяви израелският министър-председател.

След пристигането си в американската столица Нетаняху присъства на възпоменателна вечеря в чест на сенатор Линдзи Греъм, починал на 11 юли. По-късно днес той ще участва и в погребението на сенатора.

Отношенията между Тръмп и Нетаняху се обтегнаха през април по време на преговорите за временно примирие между САЩ и Иран. Тогава американският президент обвини Израел, че възпрепятства дипломатическите усилия, а в интервю определи Нетаняху като „много труден приятел".

Израелският премиер впоследствие призна, че между двамата е имало „тактически разногласия", но подчерта, че споделят еднакви стратегически цели по отношение на конфликта.

Освен ситуацията около Иран, двамата лидери ще обсъдят и изпълнението на рамковото споразумение между Израел и Ливан, постигнато с посредничеството на САЩ, чието прилагане все още среща затруднения.

Сред темите ще бъде и положението в ивицата Газа, където усилията за започване на възстановяването на палестинската територия остават в застой след двегодишната война между Израел и „Хамас".

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, за да присъства на погребението на сенатора Линдзи Греъм, а след това се очаква да се срещне с Доналд Тръмп и членове на Сената.