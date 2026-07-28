15 хиляди евакуирани се завърнаха по домовете си, но пожарите край Бордо остават заплаха

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Около 15 000 души, евакуирани заради мащабните горски пожари в района на Бордо, вече са се завърнали по домовете си. Въпреки това пожарникарите продължават борбата с огнената стихия, а властите предупреждават, че опасността все още не е отминала, съобщи ДПА.

Жителите, на които е разрешено да се приберат, са от районите около град Бискарос, където пожарът беше овладян вчера. В по-голямата зона на бедствието в департамента Жиронд, чиято столица е Бордо, през изминалата нощ не е отчетено ново разпространение на пламъците.

Въпреки временното затишие префектурата в Бордо подчерта, че всички аварийни служби остават в пълна готовност заради непредвидимото развитие на обстановката.

Допълнително безпокойство буди прогнозата за нова гореща вълна, която се очаква да повиши температурите и да намали влажността, създавайки условия за ново разпалване на огнищата. Заради риска в целия регион временно са забранени спортни и културни прояви, предава БТА.

В гасенето на пожарите участват близо 2750 огнеборци от Франция и други европейски държави, подпомагани от 18 самолета за борба с пожарите, 1500 военнослужещи и 1440 полицаи.

Вчера следобед Германия изпрати два транспортни хеликоптера и военнотранспортен самолет А400М, които доставят провизии и оборудване за спасителните екипи. Днес продължи и изграждането на противопожарни просеки с цел да се ограничи разпространението на огъня.

От сряда досега повече от 220 000 души бяха евакуирани от курортите по атлантическото крайбрежие, предпочитана туристическа дестинация за посетители от цяла Европа.

Пожарът достигна на около 15 километра от Бордо и вече е унищожил приблизително 42 000 хектара гори и храсталаци – площ от около 420 квадратни километра.