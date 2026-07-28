ЕК прие Харта за достъп на промишлените потребители до научноизследователски и технологични инфраструктури

Европейската комисия прие Харта за достъп на промишлените потребители до научноизследователски и технологични инфраструктури. Инициативата се стреми да осигури на компаниите, особено на стартиращите, разрастващите се и малките фирми, по-добър достъп до модерни лаборатории, пилотни линии, среди за изпитване и мащабни научноизследователски съоръжения. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Хартата стимулира компаниите да разработват, изпитват и валидират нови технологии, продукти и услуги в съответствие със стратегията на ЕС за стартиращите и разрастващите се предприятия.

Екатерина Захариева, комисар по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите, заяви: „Иновативните дружества в Европа се нуждаят от авангардни инфраструктури, за да разработват и изпитват идеи и да пускат своите иновации на пазара по-бързо. Новите насоки под формата на харта имат за цел да укрепят европейските научноизследователски и технологични инфраструктури чрез създаване на по-добри условия за достъп и персонализирани услуги за компаниите. Това ускорява иновациите и конкурентоспособността на Европа. Приканвам научноизследователските и технологичните инфраструктури да одобрят Хартата и да отстояват нейните принципи."

Хартата формулира принципи, насочени към повишаване на видимостта и наличността на услугите, гарантиране на прозрачност и качество, опростяване на договорите и споразуменията, насърчаване на безопасното управление на интелектуалната собственост, както и насърчаване на сътрудничеството, включително достъпа до данни.

Комисията започва информационна кампания за хартата, която включва уебинари и събития. Чрез този сайт желаещите могат да споделят добри практики, а чрез тази страница – да се присъединят към хартата.