ЕС привика руския дипломат в Брюксел заради дроновете над Румъния

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Европейската служба за външна дейност е привикала най-висшия руски дипломатически представител в Брюксел след поредицата случаи на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Румъния. Това съобщи говорител на службата по време на пресконференция.

По думите му Европейският съюз категорично осъжда нарушенията на румънското въздушно пространство.

„Това безотговорно поведение на Русия представлява заплаха за сигурността на европейските граждани, както и за регионалната сигурност и мира", заяви говорителят.

Той съобщи още, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е предложила нови имена за включване в европейските санкционни списъци заради войната в Украйна, предава БТА.

Повод за коментар стана и съдебният иск, внесен от Татяна Навка – съпруга на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков – срещу наложените ѝ санкции от Европейския съюз.

Говорителят на Европейската служба за външна дейност отбеляза, че европейското законодателство дава право на санкционираните лица да обжалват подобни решения пред съда.

По думите му включването на Навка в санкционния списък е било основано на достатъчно доказателства. Сред мотивите са, че тя е съсобственик на компании, развиващи дейност в анексирания Крим, както и че е свързана с лице, което вече е под санкции заради активна подкрепа на действия срещу сигурността, независимостта и териториалната цялост на Украйна.

От ЕС подчертават, че Крим е незаконно окупиран от Русия и че икономическата дейност на Навка на полуострова допринася за подкопаването на суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Татяна Навка беше включена в европейските санкционни списъци през юни 2022 г. Сега тя оспорва основанията за наложените ограничения и е предявила иск за обезщетение в размер на над 2 милиона евро.