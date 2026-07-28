Путин и Алиев обсъдиха по телефона развитието на отношенията между Русия и Азербайджан

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Руският президент Владимир Путин и азербайджанският му колега Илхам Алиев проведоха телефонен разговор, по време на който обсъдиха актуални двустранни и международни въпроси и дадоха положителна оценка на отношенията между двете страни. Това съобщи Кремъл, цитиран от ТАСС.

Според официалното съобщение двамата лидери са подчертали конструктивния характер на руско-азербайджанските отношения и активизирането на диалога между правителствата и ресорните институции, предава БТА.

По информация на азербайджанската държавна агенция АЗЕРТАДЖ Путин и Алиев са потвърдили взаимната си готовност за по-нататъшно разширяване на взаимноизгодното сътрудничество между Русия и Азербайджан.