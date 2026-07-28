Заподозреният за атаката на прайда в Берлин се заклел във вярност на „Ислямска държава"

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Заподозреният за нападението по време на прайда в Берлин е записал видео, в което се заклева във вярност на терористичната групировка „Ислямска държава", съобщава германският вестник „Билд", цитиран от Франс прес.

Според изданието видеозаписът е бил открит в мобилния телефон на Абдул Рахман Балут – германски гражданин от ливански произход, който е заподозрян, че е управлявал автомобила, врязал се в тълпата в събота вечер.

При атаката една жена беше убита, а десетки бяха ранени, пострадалите са поне 29 души, като от тях най-малко 8 са тежко ранени, други 3-ма се борят за живота си.

По информация на „Билд" видеото е записано в събота – в деня на нападението, предава БТА.

До момента германската федерална прокуратура не е потвърдила официално тази информация, отбелязва Франс прес.