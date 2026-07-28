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Круизен кораб заседна в плитчините на Дунав край Румъния (Видео)

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Снимка: Кадър от видео във фейсбук.

Круизен кораб под швейцарски флаг заседна в река Дунав край село Салча в румънския окръг Мехединц заради рекордно ниското ниво на водата, съобщава телевизия Диджи24.

На борда се намират 186 пътници и 52 членове на екипажа.

Плавателният съд е отплавал в понеделник вечерта от Дробета-Турну Северин с курс към Видин, но по време на прехода е заседнал върху плитчина в участък на реката, известен с многобройните си пясъчни наноси.

Според румънската медия дебитът на Дунав е спаднал до около 1600 кубически метра в секунда, което е попречило корабът да продължи пътя си към България, предава БТА.

Опити за освобождаването му са били направени още в понеделник вечерта и са продължили и днес сутринта, но засега без успех.

От пристанищните власти признават, че шансовете корабът да бъде изтеглен при сегашните условия не са големи.

Инцидентът е поредното последствие от тежката суша, обхванала голяма част от Европа. През изминалия уикенд нивото на Дунав в Румъния достигна най-ниската си стойност от 1996 г. насам, което доведе до ограничения при напояването в земеделието и затрудни корабоплаването и туристическите дейности по реката.

Снимка: Кадър от видео във фейсбук.

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