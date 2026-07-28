"Сауди Арамко" затваря рафинерията си в Джазан след атака на хутите

„Сауди Арамко" спира рафинерията си в Джазан, след като ракетна атака и удар с дронове, извършени от хутите, са нанесли щети на ключови съоръжения в обекта.

Рафинерията, преработваща 400 000 барела суров нефт на ден, е претърпяла щети по комплекса за интегрирана газификация с комбиниран цикъл (IGCC) и зоната с резервоари. Очаква се ремонтните работи да приключат и производството да бъде възобновено до 15 август, според съобщение на консултантската фирма IIR.

Рафинерията на „Сауди Арамко" в Джазан е един от най-новите и най-модерни рафиниращи комплекси на компанията. Разположена на брега на Червено море в Саудитска Арабия, в провинция Джазан, близо до границата с Йемен. Изградена е като част от по-широкия проект „Икономически град Джазан", чиято цел е да стимулира индустриалното развитие в югозападната част на кралството.

Тя произвежда бензин с ултраниско съдържание на сяра, дизелово гориво, реактивно гориво, бензен и сяра за вътрешния пазар и за износ. Търговската експлоатация започна в началото на 2020-те години след няколко години строителство.

Рафинерията е интегрирана с голям терминал на брега на Червено море, което позволява рафинираните продукти да се транспортират директно към международните пазари, без да преминават през Ормузкия пролив, съобщава Türkiye Today.

Поради местоположението си на около 70 километра от границата с Йемен, комплексът в Джазан многократно е бил смятан за един от най-уязвимите енергийни активи на Саудитска Арабия по време на периоди на засилено напрежение с подкрепяното от Иран движение на хутите в Йемен.

Хутите заявиха, че в събота са предприели координирани атаки срещу обекти на „Сауди Арамко" в Джазан и Янбу, като са изстреляли ракети и дронове в отговор на саудитските въздушни удари по Ходейда.

Напрежението между двете страни ескалира, след като хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия, предупреждавайки търговските корабни компании да не акостират в саудитски пристанища и заплашвайки да нанесат удари по нефтената промишленост на кралството по крайбрежието на Червено море. Този ход породи опасения, че прекъсванията в енергийните доставки могат да се разпрострат отвъд Ормузкия пролив към морския път Баб ел-Мандеб.

Подкрепяните от Саудитска Арабия сили отговориха в петък с въздушни удари по военни позиции на хутите в йеменската провинция Ходейда, като заявиха, че целите са свързани с атаките срещу търговското корабоплаване.

В понеделник хутите поеха отговорност за поредна атака, насочена срещу източно-западната нефтена транспортна мрежа на Саудитска Арабия, свързваща източните нефтени находища на кралството с експортния терминал в Янбу на Червено море.

Саудитска Арабия все повече разчита на този маршрут, за да заобикаля Ормузкия пролив, което го превръща в стратегическа цел на фона на продължаващото напрежение в региона.