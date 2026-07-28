Азербайджан обвини Русия, че изопачава фактите за Карабах

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Азербайджанското външно министерство обвини говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, че изопачава фактите относно отминалия арменско-азербайджански конфликт, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

Повод за реакцията станаха нейни изказвания за Карабах и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС).

Говорителят на азербайджанското външно министерство Айхан Хаджизаде заяви, че Карабах винаги е бил признаван от международната общност, включително и от Русия, като неразделна част от Азербайджан. По думите му опитите отново да се поставя въпросът за евентуално прилагане на механизмите на ОДКС върху суверенната територия на Азербайджан, която близо 30 години е била под арменска окупация, са напълно неоснователни и противоречат на официалната позиция на самата Русия.

Хаджизаде подчерта, че Азербайджан е възстановил своята териториална цялост и държавен суверенитет в съответствие с международното право, с което е сложил край на конфликта. Той призова Русия да прекрати практиката да свързва въпросите относно руско-арменските отношения с Азербайджан.