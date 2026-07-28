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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23298499 www.24chasa.bg

Земетресение от 3,8 по Рихтер край Атон

Бойка Атанасова, Атина

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Земетресение с магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер беше регистрирано във вторник сутринта в района на Света гора (Атон).

По данни на Геодинамичния институт на Гърция, епицентърът на труса се намира на 11 километра източно от Урануполи, в района на Карея – административния център на монашеската република.

Трусът е част от продължаващата сеизмична активност в района през последните дни. След поредицата от земетресения гръцките власти предприеха допълнителни мерки за наблюдение и оценка на ситуацията.

До момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Специалистите продължават да следят развитието на сеизмичната активност в района.

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