Доналд Тръмп се изнерви от Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес разкритикува остро израелския премиер Бенямин Нетаняху, след което обеща да унищожи иранския ядрен обект, скрит дълбоко в сърцевината на планина.

Президентът упрекна израелския лидер за това, че е казал пред журналисти, че ще представи на Тръмп доказателства, че Иран все още развива ядрената си програма дълбоко в сърцевината на обект, известен като „Планината Пикакс".

„Е, не ми е нужно Биби да ми казва това. Биби ми го казва, защото иска да продължа да се ангажирам", заяви Тръмп пред „Фокс Нюз" преди срещата си с Нетаняху в Овалния кабинет.

След това Тръмп предупреди Нетаняху да не изразява негодувание публично, а да го споделя с него на четири очи.

„Чух как Биби обяви това. Казах: „Защо просто не ми го каза? Защо трябва да го обявяваш пред целия свят?", попита реторично американският президент.

Тръмп също така обеща да унищожи тайния обект, ако Иран не се съгласи да сключи споразумение за прекратяване на ядрената си програма и за отваряне на Ормузкия проток.

„Знам точно какво се случва в „Пикакс". Това не е голям проблем. Унищожихме ядрения им обект и ще трябва да унищожим „Пикакс", ако не сключим споразумение", добави Тръмп.

Планината „Пикекс", известна на фарси като „Кух-е Коланг Газ Ла", представлява тунелен комплекс, който Иран изкопава в склона на планината в близост до обогатителния си комплекс в Натанз. Той е заровен толкова дълбоко, че експертите по оръжия се съмняват, че дори най-мощната американска бомба за унищожаване на бункери би могла да го достигне.

Нетаняху е на посещение във Вашингтон за погребението на сенатора Линдзи Греъм. Той бе явен защитник на Израел в публичното пространство и поддръжник на Израел в редиците на Републиканската партия.

Според информациите разузнавателната информация, която Нетаняху предоставя на Тръмп, се отнася главно до преместването на центрофуги в комплекса, което според Израел е станало малко след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран.

Иран отрича наличието на каквито и да било ядрени съоръжения на този обект, както направи и когато американските медии за първи път съобщиха за ускореното строителство там през 2025 г.

Тръмп заяви, че обектът е бил пощаден по време на войната, защото не е имало достатъчно доказателства, че Иран го използва за ядрена дейност.

Въпреки това президентът заяви пред репортери миналата седмица, че Техеран може би е преместил центрофуги в комплекса и че това няма да има значение, ако няма уран, който да ги захранва.

Настоящата вълна от сражения започна в началото на юли, след като примирието, постигнато в средата на юни, се провали, а американските удари бяха преустановени в петък след 13 поредни нощи на бомбардировки.

В началото на войната Иран затвори водния път в Персийския залив, като обстрелваше танкери и товарни кораби, а ежедневните преходи намаляха с около 70 процента, докато цените на петрола скочиха до близо 100 долара за барел.

През това време Тръмп нареди също на американските сили да изведат от строя танкери, пътуващи към остров Харк и заплаши да унищожи ирански мост или електроцентрала при всяка атака срещу кораб.

Режимът отговори, като изстреля самоубийствени дронове и балистични ракети срещу американски бази в Близкия изток, което доведе до смъртта на най-малко четирима американски войници.