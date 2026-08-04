След 74 г. намериха в океана самолета, заради който днес инструктират пътниците преди полет

Изследователи от фондацията Air/Sea Heritage Foundation, Deep Sea Vision и документалната поредица Expedition Unknown („Експедицията неизвестна") на Discovery Channel са заснели първите изображения на Clipper Endeavor (Douglas DC-4), който се е разбил в Атлантическия океан. Този пътнически самолет на Pan American Airways се катастрофира на 11 април 1952 г., след като двигателите на дясното крило отказват.

На този ден Clipper Endeavor излита от летище Исла Гранде, Пуерто Рико, за летище "Айдълуайлд" в Ню Йорк (сега JFK). По това време самолетът е бил в експлоатация от седем години. Капитан Джон С. Бърн е имал повече от десет години стаж.

Веднага след излитането двигател №3 започва да вибрира и да губи мощност. Когато Бърн обръща самолета обратно към летището, двигател №4 – и двата двигателя са били разположени на дясното крило, също отказва. Командирът подава сигнал за бедствие и започва подготовка за кацане. Силни ветрове край брега причиняват твърдо кацане, опашната част на самолета се отчупва и той започна да потъва.

Всички пътници на борда оцеляват след кацането. Те обаче са изключително уплашени и отказаха да напуснат местата си, като се вкопчиха в тях от паника. Екипажът успява да разгърне спасителни салове и се опитва да екипира всички оцелели със спасителни жилетки, но повечето отказват да изоставят потъващия самолет и потъват с него. От 69-те души на борда оцеляват 17.

Именно тази катастрофа довежда до реформи в авиационната безопасност. По-конкретно, след това бедствие стюардесите започват да инструктират пътниците преди всеки полет какво да правят в случай на спешност. Това обучение се провежда и днес - стюардесите са длъжни да покажат къде са изходите на самолета, както и да обяснят местоположението на спасителните жилетки и как да ги надуят.

Участниците в поредицата „Експедицията неизвестна" откриват останките на Clipper

Endeavour на дълбочина 610 метра край северния бряг на Пуерто Рико. Това е постигнато с помощта на сонарен дрон, който засича фюзелажа и опашката на самолета на въпросната дълбочина.

Морският изследовател и историк Ръс Матюс, един от героите в „Експедицията неизвестна", се заинтересувал от историята на Clipper Endeavour през 2019 г. Той казва, че е бил изумен от това колко малко се знае за него. След това започнал да реконструира събитията в детайли.

В работата си използвал доклади на Съвета за гражданска аеронавтика, но най-голяма помощ му оказали съдебни протоколи от Пуерто Рико, по-специално карта, начертана от пилоти, станали свидетели на катастрофата. Това му позволило да определи приблизителното място на търсене.

Матюс и екипът му преди това се опитвали да локализират самолета през 2024 г., но експедицията била осуетена от времето. На 2 юни 2026 г. дрон открил отломки с логото на Pan Am. Дори част от името на самолета останала върху обшивката.

Специалният епизод на „Експедицията неизвестна" ще се излъчи по Discovery тази есен.