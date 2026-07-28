Откриха 5 мъртви бебета в картонени кутии в апартамент във френски град

Пет мъртви новородени бяха открити в картонени кутии в апартамент във френския град Оранж. В жилището живеело семейство, в което тъкмо се било родило бебе в добро здраве, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На зловещата находка първо се натъкнал бащата, съобщи прокуратурата, която е започнала разследване за убийство на непълнолетни лица.

Мъжът в семейството е разказал пред разпитващите го следователи, че научил много късно, че половинката му очаква бебе. Жена му родила у дома в неделя и после била откарана в местна болница заедно с бебето. Там лекарите констатирали, че новороденото е в добро състояние.

През това време мъжът, както самият той разказал, започнал да претърсва дома и се натъкнал на картонени кутии с тленни останки в напреднал стадий на разложение. Той веднага се обадил в местната болница, която се свързала с полицията и прокуратурата. Намерените тленни останки били предадени за анализ от патоанатом, който констатирал, че те са на пет бебета.

Прокуратурата все още не е разпитала 32-годишната майка, тъй като тя се намира все още в болница.

Семейството имало още две деца – на осем и на девет годинки. Съседи описват семейната двойка като много симпатична и очарователна.

Случаите на повтарящи се убийства на бебета при раждането или малко след раждането им не са рядкост във Франция. Най-сериозният случай в тази насока е този на Доминик Котре, бивша санитарка, която е убила осем родени от нея бебета. Телата им бяха открити през 2010 г. в градината на родителите й и в гаража й. През 2015 г. тя беше осъдена на девет години затвор.