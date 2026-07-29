Иранци учат във видео как да бъде убита Мелания, докато си купува дрехи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В клипа звучат и заплахи към сина на първата дама и президента - Барън Тръмп

Шокиращо видео, което дава инструкции как да бъде убита американската първа дама Мелания Тръмп, бе разпространено от иранската информационна агенция “Тасним”.

Клипът е бил изготвен от революционната гвардия на ислямската република. Озаглавено е “Как да убием Мелания” и окуражава поддръжниците на режима на аятоласите по света да извършат покушение срещу съпругата на американския президент. В смущаващото видео има заплахи и към техния син - 20-годишния Барън.

Клипът бе разпространен, след като по улиците на Техеран се появиха гигантски билбордове с членовете на първото семейство на САЩ над ковчези, обвити в американски знамена, и лозунга “Кръв за кръв”.

Видеото е 2 минути и показва нейния предполагаем редовен график. Има изображения на кортежа ѝ и редица локации из Ню Йорк, включително някои от дизайнерските магазини, които първата дама често посещава.

Гласът зад кадър подчертава, че визитите на Мелания на тези места биха могли да бъдат подходящи поводи за операции на “борци за свобода по целия свят”. Освен това той

предлага да се използва нервнопаралитичен

агент,

за да се отровят дрехите, които тя би могла да си купи.

“За да замърсите дрехите, можете да използвате нервнопаралитичния агент VX - мазна течност без мирис и вкус. Той прониква в организма чрез контакт с кожата и убива жертвата след 2 до 18 часа”, съветва гласът зад кадър.

Видеото също така идентифицира някои от стилистите на Мелания поименно, твърдейки, че те може да са изкушени да я предадат за пари.

В последните секунди на клипа Барън Тръмп също е заплашен: “Това е само началото. Барън Тръмп, чакай ни”.

Тайните служби на САЩ заявиха, че преглеждат нивото на заплаха за първата дама. През уикенда президентът Тръмп сложи на пауза бомбардировките срещу Иран. Във вторник излезе информация, че икономическите санкции биха могли да нанесат по-големи щети на Техеран, отколкото военните атаки.

Доклади на американското разузнаване говорят за задълбочаваща се икономическа криза в Иран и недостиг на бензин, въпреки че страната е една от най-богатите на петрол в света.

“Иранците искат да спрат да бъдат бомбардирани и искат пари. Но това е почти в обратен ред. Всъщност те искат първо парите”, заяви високопоставен представител на Белия дом.

В понеделник Тръмп разкри, че

Техеран е поискал нова среща,

за да се обсъди потенциална сделка. Това беше отхвърлено от говорителя на външното министерство на ислямската република.

В действителност обаче двете страни водят разговори с медиатори в лицето на Пакистан, Оман и Катар. Трите държави се опитват да превърнат паузата в ударите в ново трайно примирие.

Във вторник се проведе и среща между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон. Двамата се видяха за пръв път, откакто започнаха съвместната си операция срещу Иран през февруари.

Визитата се случи в момент, когато отношенията между тях са обтегнати заради несъгласия в подхода спрямо Техеран. Докато САЩ искат край на военните действия, Израел настоява за тяхното продължаване.