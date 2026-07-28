Без трикове: Кметът на Ню Йорк сваля цените с 30% в градски магазини

Според Зохран Мамдани това ще спести на човек $1000 годишно

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обяви, че месо, морски дарове и други основни продукти ще се продават с 30% отстъпка в градски хранителни магазини, които той иска да отвори във всеки район. Мамдани, който направи градските хранителни магазини основна част от кметската си кампания миналата година, допълни, че те ще спестят на средностатистическия купувач около 1000 долара годишно.

“За мнозина тази 30-процентна отстъпка е разликата между вечер, прекарана около масата със семейството, и работа на още една двойна смяна, за да свържат двата края”, каза Мамдани.

Намалените цени в Ню Йорк, които важат и за хляб, мляко и яйца, ще се определят в началото на всеки месец. “Без трикове. Това означава, че няма седмични колебания в цените”, поясни градоначалникът. Администрацията на Мамдани вече е определила две от петте местоположения на тези градски магазини за хранителни стоки: един в Манхатън и друг в Бронкс.

Първият магазин, собственост на Ню Йорк, ще бъде отворен до края на 2027 г. Според предварителни оценки изграждането на петте магазина ще струва на данъкоплатците от Голямата ябълка 70 млн. долара, а кметството не можа да каже колко ще струва субсидирането на отстъпките.

Планът на демократа социалист Мамдани раздразни някои по-малки търговци на хранителни стоки, които се притесняват, че няма да могат да се конкурират с намалените цени. Мамдани разясни, че магазините, собственост на града, няма да продават топла храна или други стоки като бира или цигари, като начин да се избегне намаляването на клиентите от частния сектор.

Кубинският имигрант Хуан Карлос Сантяго, който живее в Ню Йорк, твърди, че новината звучи подозрително и подобно на условията на комунистическия остров, от който е избягал.

“По-ниска цена звучи много добре. Така направиха там, откъдето идвам. Израснах с това”, допълни Сантяго. Други нюйоркчани също осъдиха идеята на кмета и обявиха, че не искат някой да им казва какъв хляб да ядат само защото е намален.