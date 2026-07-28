Трус с магнитуд 7,1 срути мол в Япония и остави десетки в капан (Обзор)

Десетки души бяха заклещени в капан, а някои от тях загинаха в търговски център, след като земетресение с магнитуд 7,1 във вторник удари японския град Кумамото.

Вследствие на труса в сградата е настъпила експлозия, а вторият ѝ етаж се е срутил изцяло. Предполага се, че повечето от хората вътре са служители на търговския обект. Местните медии предполагат, че те може да са между 20 и 30, като към вторник следобед с тях все още не беше установен контакт от спасителните екипи. Не беше разкрит и точния брой на загиналите.

Земетресението разтърси вътрешността на южния японски остров Кюшу в 16,27 ч местно време. На над 150 хил. души беше наредено да се насочат към специални евакуационни центрове.

Японската метеорологична служба отчете близо 61 по-малки труса след първоначалното земетресение. Премиерката на страната Санае Такаичи мобилизира над 3600 военни, за да се включат в спасителни и разчистващи операции.

“В тази критична ситуация, водени от принципа човешкият живот на първо място, работим в тясно сътрудничество с местните власти, за да сведем до минимум щетите и да гарантираме безопасността на обществеността”, каза тя.

Правителството издаде предупреждение за опасност от втори, по-голям трус. Също така беше съобщено, че над 40 хил. домакинства са останали без ток.

Има изчезнали и след като коминът на местна фабрика за хартия се срути. Представител на компанията-собственик на сградата, каза, че се прави опит да се установи връзка със служителите и се събира информация дали има загинали сред тях.