Зеленски: Срещата ни с Тръмп беше добра, благодаря му за всичко, което правим за мира

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че днес е имал „добра среща“ с президента на САЩ Доналд Тръмп, като разговорите са били съсредоточени върху предоставянето на лиценз на Киев за производство на американски противоракетни прехващачи и върху начините за съживяване на мирните преговори с Русия, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Добра среща с президента Тръмп в Овалния кабинет“, написа Зеленски в изявление в Телеграм, цитиран от Укринформ.

„Благодаря за всичко, което правим заедно, за да защитим живота на украинците и да насърчим мира. На първо място, изразих съболезнования на президента Тръмп във връзка с кончината на Линдзи Греъм. Той беше истински приятел на Украйна. С президента обсъдихме лицензите за производство на противоракетни системи „Пейтриът“ и няколко други идеи, които биха могли да помогнат“, се казва в изявлението на Зеленски.

Двамата лидери обсъдиха и ускоряването на дипломатическия процес между страните.

„Нашите екипи ще уредят подробностите за по-нататъшната им комуникация. Благодарен съм на САЩ за тяхната твърда подкрепа“, добави той.

Зеленски е на еднодневно посещение във Вашингтон и ще присъства на погребението на сенатор Греъм по-късно днес.

Междувременно двупартийна група сенатори обяви, че е постигнала споразумение по законопроект, който ще позволи на президента Тръмп да наложи допълнителни ограничения върху големите купувачи на руска енергия, както и върху Иран.