Нетаняху пристигна за първата си среща с Тръмп от началото на войната в Близкия изток

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Белия дом, за да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран и да се опита да облекчи напрежението в техните отношения, предаде Асошиейтед Прес.

Срещата идва на фона на растящото напрежение у дома и за двамата лидери, отбелязва агенцията.

Нетаняху се подготвя за избори и се намира в сложна политическа обстановка отчасти заради влошаващите се отношения с Тръмп. Американският президент е подложен на натиск да сложи край на непопулярната война, която предизвика икономически хаос и ръст на цените в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември, пише БТА.

Тръмп разкри известно напрежение в отношенията си с Нетаняху преди началото на срещата, след като се оплака от съобщения в медиите, че израелският лидер планира да обсъди с него разузнавателна информация за иранските дейности в иранската планина Куланг, където се предполага, че се намира ядрен обект, който Тръмп многократно заплаши да бомбардира.

"Знам точно какво се случва в Куланг", заяви Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели". Той настоя, че какво и да прави Иран там, то "не е голям проблем" и че "Биби ми казва това, защото иска да остана ангажиран".

"Защо трябва да обявяваш това пред целия свят", попита риторично Тръмп, не скривайки разочарованието си от своя съюзник.

Преди срещата не стана ясно дали Тръмп ще покани репортери да наблюдават част от разговора, както често прави или тя ще бъде проведена изцяло при закрити врата.

Протестиращи пред Белия дом скандираха "Нетаняху, ти си тиранин" и "Биби, не си добре дошъл тук".

Според официален представител на Белия дом се очаква двамата лидери да обсъдят и рамковото споразумение, което САЩ и Израел подписаха с Ливан във връзка с войната между Израел и "Хизбула", както и разширяването на Авраамовите споразумения.

"Имаме малко различия", заяви Тръмп вчера в отговор на въпрос от репортери дали той и Нетаняху са на едно мнение относно Иран. "Но сме доста близко, да", добави той.

Тръмп през годините е имал променливи отношения с Нетаняху, но откакто се върна в Белия дом миналата година техният съюз е по-силен от всякога, отбелязва АП. Когато започнаха войната срещу Иран през февруари двамата лидери представиха обединен фронт и изтъкнаха, че въоръжените им сили действат в пълен синхрон, за да елиминират ръководството на Иран и да проправят път за идване на власт на по-приятелски настроено към Запада правителство.