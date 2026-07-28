Украйна: Цивилен кораб, плаващ под флага на Либерия, е атакуван в Черно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цивилен кораб, плаващ под флага на Либерия, бе атакуван с дронове тази вечер в Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

В резултат на поредната атака в Черно море е ударен цивилен кораб, който е бил на рейда без екипаж и товар, посочва Олег Кипер.

"Този кораб вече е бил повреждан два пъти преди това в резултат на руски атаки. Последиците от атаката се изясняват", казва се в информацията на областния управител.

Подобни атаки за пореден път демонстрират умишленото пренебрегване от страна на Руската федерация на нормите на международното право и целенасочените ѝ опити да наруши работата на украинския морски коридор, констатира Олег Кипер.