Мицкоски: България ни тормози, води политика на двойни стандарти

Промените в конституцията на Северна Македония, които по думите на премиера на страната Християн Мицкоски няма да се случат „по начина, който се иска” и проблемите с корупцията, които са отбелязани във всички европейски доклади за напредъка на страната, отново изостриха политическата реторика в Северна Македония.

В интервю за подкаста „Рищази“ Мицкоски повтори тезата си за промените в конституцията, които са условие за начало на преговори на Северна Македония с Европейския съюз и които правителството не иска да приеме. По думите му целта на правителството е "да се намери устойчиво решение, което да доведе страната до крайната ѝ цел- членство в ЕС".

Мицкоски посочи, че „в целия този процес нещата трябва да се разглеждат от гледна точка на принципи, а принципите трябва да важат за всички”.

В отговор на въпрос за приетата от правителството на Северна Македония преговорна рамка, условие за начало на преговори, в която са посочени и промени в конституцията на страната, Мицкоски заяви, че е наясно „какво се е споразумяло предишното правителство, но и в България предишно правителство се е споразумяло за нещо, наречено зачитане на правата на човека”.

„Сега на принципа „ние сме вътре, вие сте отвън и искате да влезете”, ние сме задължени да приемем това, което е договорено. От друга страна, това, което едно българско правителство е приело, в случая зачитане на правата на човека (...) има дузина решения от Съда по правата на човека в Страсбург, за македонската общност в България - да зачита нейните човешки права, да разреши регистрацията на клубове и организации, и т.н. (...) Нещо, което трябва да се зачита, а не се зачита. Това се нарича тормоз и няма нищо общо с критериите от Копенхаген, нито с ценностите на ЕС (...) Това е политика на двойни стандарти. Простете, но не съм фен на този тип политика”, заяви Мицкоски.

По думите му целта на правителството на Северна Македония е не просто да започне преговори за членство в ЕС, а да бъде част от ЕС.

„Когато знаем и когато имаме на масата решение, което ще ни отведе до членство в ЕС, тогава сме готови да говорим. Не сме готови да говорим за временни решения, които да стартират този процес, защото го заслужихме (още) преди 25 години (...) Свидетел съм, когато ни казаха просто да сменим името и веднага след това ставаме част от НАТО. Че започваме преговорите и понеже „си най-добрият в клуба, след 4-5 години ставаш член на ЕС”. Тези 4-5 години минаха преди 3 години, а ние все още сме на същото място, където бяхме преди да сменим конституционното име (...) сменихме и знамето, сменихме банкнотите и конституцията - няколко пъти. И винаги беше една и съща реторика: „прозорецът е отворен, сега е инерцията, просто направете това и е готово”. Както виждате, опитът ни учи по трудния начин. Аз просто се опитвам, като първи човек в правителството, да видя нещата малко по-ясно”, заяви Мицкоски.

Той допълни, че правителството на Северна Македония ще продължи да бъде ангажирано с изпълнението на Плана за реформи и „да работи за създаването на по-добро общество и по-добри условия на живот за всички граждани”.

„Докато СДСМ от самото начало говори само за пълноправно членство (в ЕС), Мицкоски отново обвинява Европа в „тормоз“, реагираха със съобщение от (опозиционната) СДСМ.

От партията, по време на чието правителство Северна Македония прие преговорната рамка с ЕС, попитаха „за какви принципи говори човек, който лъже през цялото време” и обвиниха Мицкоски, че се държи по различен начин в страната и извън нея.

„Човек, чийто принцип беше „никога Северна Македония“. Човек, който по принцип обеща, че първо ще отмени Преспанското споразумение. Човек, който до вчера застъпваше теорията на (сръбския президент Александър) Вучич за членство без право на глас, а днес казва, че е само за решение, което води до пълноправно членство. Това ли са тези принципи? (...) Единият (Мицкоски) беше против НАТО, другият (Мицкоски) днес твърди, че (НАТО) е най-доброто нещо за (Северна) Македония, че носи сигурност на гражданите и инвеститорите, които изгони - инвестициите паднаха с повече от 60 процента. Единият обеща да отмени Преспанското споразумение. Другият казва, че (договорът от) Преспа е шедьовър на дипломацията. Единият нарича опозицията предатели, другият е председател на „промакедонска“ партия, защото не може да е македонска, тъй като мнозинството от функционерите на ВМРО(-ДПМНЕ) имат българско гражданство и фирми. Единият говори за САЩ като за стратегически партньор, другият е руски посредник”, реагираха от СДСМ.

Попитан по време на интервюто си за проблемите с корупцията в страната, Мицкоски заяви, че в Северна Македония „има усещане за корупция”, позовавайки се на проучване, според което 80 процента от гражданите смятат, че в Северна Македония има корупция, но на въпроса дали са били обект на корупция или познават човек, който е бил обект на корупция, на общинско ниво по-малко от 5 процента от анкетираните отговарят положително, а на централно ниво процентът е по-малко от три.

Поради това, в сътрудничество с МВР и „известна международна неправителствена организация” ще бъде открита линия „Докладване на корупция“, където граждани, на които е поискан подкуп, ще могат да го съобщят, посочи още Мицкоски.

В пресконференция говорителят на СДСМ Кети Щерьова обвини Мицкоски, че идеята за гореща линия за докладване на корупция е взаимствана от кампанията на Александър Вучич в Сърбия.

„Всичко е копи-пейст (copy-paste), но с няколко дни закъснение. Това вече е твърде много. Копирането на Вучич става нелепо“, каза Щерьова, добавяйки, че „линията за докладване на корупция вече съществува“ чрез сайта Мицко.мк, който от СДСМ обявиха още в края на миналата година.