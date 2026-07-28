Бебе се роди в такси в центъра на Атина

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Истинско чудо се разигра във вторник следобед в центъра на Атина, след като жена роди на задната седалка на такси, докато пътувала към родилния дом „Александра".

Всичко започнало малко след 13:30 часа, когато таксиметров шофьор взел бременната жена от квартал Като Патисия. С нея пътували нейна приятелка, млад мъж и малко момиченце. По време на пътуването родилните болки се засилили и станало ясно, че тя няма да успее да стигне до болницата навреме.

Шофьорът незабавно подал сигнал до полицията. На помощ пристигнали патрулен автомобил и два мотоциклета от специализираното звено ДИАС, които започнали да разчистват пътя към родилния дом.

Въпреки бързата реакция, времето се оказало недостатъчно и жената родила здраво бебе на задната седалка на таксито.

„Когато чух първия плач на бебето, си отдъхнах. Майката беше изключително спокойна, а бебето – прекрасно", разказа развълнуваният шофьор пред гръцките медии.

Малко след раждането майката и новороденото били транспортирани в родилния дом „Александра", където медицинският екип ги поел. По информация на шофьора и двамата са в добро здравословно състояние.

Таксиметровият шофьор отказал да вземе пари за курса. По думите му майката многократно благодарила както на него, така и на полицейските служители, които направили всичко възможно, за да осигурят безопасното ѝ придвижване.

Случаят предизвика вълна от реакции в Гърция и бе определен като една от най-вълнуващите истории на деня – доказателство, че понякога животът избира най-неочакваните места, за да се появи на бял свят.