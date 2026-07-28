САЩ: Срещата между Тръмп и Нетаняху беше положителна и продуктивна

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран, което даде възможност на Нетаняху да се опита да облекчи напрежението в техните отношения, предаде Асошиейтед Прес.

Срещата при закрити врата продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Карълайн Левит е била "положителна и продуктивна". Белият дом и канцеларията на израелския премиер към момента не са предоставили допълнителни подробности.

Срещата се състоя на фона на растящото напрежение у дома и за двамата лидери, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Нетаняху се подготвя за избори и се намира в сложна политическа обстановка отчасти заради влошаващите се отношения с Тръмп. Американският президент е подложен на натиск да сложи край на непопулярната война, която предизвика икономически хаос и ръст на цените в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

Тръмп разкри известно напрежение в отношенията си с Нетаняху преди началото на срещата, след като се оплака от съобщения в медиите, че израелският лидер планира да обсъди с него разузнавателна информация за иранските дейности в иранската планина Куланг, където се предполага, че се намира ядрен обект, който Тръмп многократно заплаши да бомбардира.

"Знам точно какво се случва в Куланг", заяви Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели". Той настоя, че какво и да прави Иран там, то "не е голям проблем" и че "Биби ми казва това, защото иска да остана ангажиран".

"Защо трябва да обявяваш това пред целия свят", попита риторично Тръмп, не скривайки разочарованието си от своя съюзник.

Протестиращи пред Белия дом скандираха "Нетаняху, ти си тиранин" и "Биби, не си добре дошъл тук".

Според официален представител на Белия дом двамата лидери са възнамерявали да обсъдят и рамковото споразумение, което САЩ и Израел подписаха с Ливан във връзка с войната между Израел и "Хизбула", както и разширяването на Авраамовите споразумения.

"Имаме малко различия", заяви Тръмп вчера в отговор на въпрос от репортери дали той и Нетаняху са на едно мнение относно Иран. "Но сме доста близко, да", добави той.

Тръмп през годините е имал променливи отношения с Нетаняху, но откакто се върна в Белия дом миналата година техният съюз е по-силен от всякога, отбелязва АП. Когато започнаха войната срещу Иран през февруари двамата лидери представиха обединен фронт и изтъкнаха, че въоръжените им сили действат в пълен синхрон, за да елиминират ръководството на Иран и да проправят път за идване на власт на по-приятелски настроено към Запада правителство.