Баварският премиер: Не възнамерявам да се кандидатирам за канцлер

Баварският премиер и лидер на консервативния Християнсоциален съюз (ХСС) Маркус Зьодер каза, че няма намерения да се кандидатира за канцлер, предаде ДПА.

"Тази глава е затворена за мен", каза баварският лидер в интервю за деловия ежедневник "Ханделсблат" в отговор на въпрос готов ли е в случай на нужда да се изправи отново в надпревара за канцлерския пост в Германия. "Такъв въпрос не стои на дневен ред нито сега, нито за в бъдеще", подчерта той.

Зьодер оглавява ХСС – баварската сестринска партия на Християндемокраитческия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц. Той защити канцлера, който е изправен пред сериозни критики от редиците на ХДС заради скорошните кадрови размествания в кабинета.

"Фридрих Мерц прави така, че благодарение на решимостта му да се постига напредък по много въпроси", каза Зьодер и добави: "В днешната политика е като във футбола. Самият мач е по-кратък от журналистическото отразяване преди и след него. Но в крайна сметка важен е самият мач. Ако националният селекционер реши да направи промени в отбора, това е напълно легитимно."

През 2021 г. Зьодер влезе в лидерска битка с тогавашния председател на ХДС Армин Лашет за канцлерската кандидатура на блока ХДС/ХСС, но консерваторите така или иначе впоследствие загубиха изборите.

През 2025 г. коалицията имаше безспорен кандидат, и това бе Мерц. Зьодер на практика беше аут от надпреварата още от самото начало, пише БТА.