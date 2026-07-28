Сенатът на САЩ ще гласува санкции срещу Русия в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм

Сенатът на САЩ ще гласува тази вече широкообхватен законопроект за санкции срещу Русия в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски посети Капитолия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Гласуването се смята за жест на признание към автора на законопроекта, покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, в деня на погребението му.

Греъм бе след най-влиятелните и гласовити съюзници на Украйна в американския Конгрес и законопроектът има за цел да засили икономическия натиск върху Москва заради инвазията ѝ в Украйна.

Лидерите на Сената насрочиха процедурно гласуване на законопроекта, който предвижда налагане на санкции срещу руски официални представители и въвеждане на високи мита за Китай, Индия и други страни, за да ги принуди да намалят зависимостта си от руски петрол и газ.

Президентът Доналд Тръмп по-рано каза, че ще подкрепи мярката, след като поиска в нея да бъдат записани и санкции срещу Иран.

Въпреки че демократите като цяло подкрепят санкциите, мерките в законопроекта, които позволяват на Тръмп да въвежда мита породиха опасения относно опасността от повишаване на цените на вносните стоки. Тези опасения поставят пречки пред шансовете законопроектът да бъде приет от Сената, както и от Камарата на представителите, когато тя възобнови работата си през септември.

Ако бъде приет, законопроектът ще позволи на Тръмп да наложи мита до 100% за страни, които са основни потребители на руска енергия, включително Индия, Япония и някои страни от ЕС. Отмяната на митата ще бъде оставена на преценката на президента.

Някои демократи казаха, че ще гласуват срещу законопроекта.

"Това всъщност не е законопроект за санкции, а по-скоро дава огромна възможност на президента Тръмп да наложи още мита, включително срещу нашите европейски съюзници, които ще навредят на американските домакинства", заяви най-високопоставеният демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите Грегъри Мийкс.

Представител на демократите в Сената днес заяви, че сенатори и от двете партии имат възражения срещу митата, но не е ясно дали тези опасения ще бъдат изразени веднага, тъй като искат да почетат Греъм.

Покойният сенатор обяви малко преди внезапната си смърт на 11 юли, че той и Тръмп са се споразумели да придвижат законопроекта повече от една година след като той бе представен.

Група законодатели републиканци и демократи днес обявиха, че са постигнали споразумение за гласуването на законопроекта, който ще бъде нарече "Законът на Линдзи О. Греъм за налагане на санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.", и изразиха надежда, че мярката ще бъде приета.

Междувременно Доналд Тръмп произнесе реч на поклонението пред сенатора републиканец Линдзи Греъм, в която го засипа с похвали и заяви, че той е бил "постоянно присъствие в американската политика", предаде Асошиейтед Прес.

Тръмп припомни пламенния начин, по който Греъм защитаваше настоящия съдия от Върховния съд Брет Кавано по време на изслушването за утвърждаване на кандидатурата му през 2018 г. през първия мандат на Тръмп.

Кавано бе обвинен в сексуално посегателство по време на, парти в гимназията, но отрече да е извършил нещо нередно.

Греъм, който тогава бе член на Юридическата комисия на Сената, която разглеждаше номинациите на съдии за Върховния съд, пламенно защити Кавано.

"Пламенната му защита на една чудесна личност, чудесен джентълмен, съдията Кавано, сложи край на позорната атака срещу този много добър човек и ни даде един от най-великите моменти, някога виждани в Сената", заяви Тръмп. "Това бе наистина паметен момент в историята на Сената. Смятам, че това бе може би най-бляскавият момент в кариерата на Линдзи", добави той.

Кавано бе сред опечалените, събрали се в Националната катедрала във Вашингтон.

Тръмп описа Греъм като човек, който се е превърнал в "постоянно присъствие в американската политика на най-високо ниво, с чиято сила се съобразяваше целият свят".

"В продължение на повече от 30 години нищо значимо не се случваше в тази столица без Линдзи Греъм да знае за него. Нищо значимо не се случваше по целия свят без Линдзи Греъм да има мнение за него", заяви Тръмп. "И нито един законопроект не бе приеман през цялата най-изключителна републиканска история на човечеството без Линдзи Греъм да се е изказал по него", добави той.

"Той беше човек, който отдаде на Америка всичко, което имаше в доброто си и силно сърце, докато самото това сърце не спря да бие", заяви Тръмп. Според президента Греъм си е отишъл "в разцвета на кариерата си и когато беше в най-добрата си форма"