Иран иска обезщетение от Украйна след удара по негов кораб в Каспийско море

Техеран не търси ескалация на напрежението с Киев, но настоява за обезщетение след украинския удар по ирански търговски кораб. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи след телефонен разговор с украинския си колега Андрий Сибига.

По думите на Арагчи, украинската страна го е уверила, че атаката не е била намерена и Киев също няма интерес от нагнетяване на обстановката.

"Иран също не търси ескалация, но трябва да е ясно, че всяка атака срещу нашите граждани или нашите интереси е неприемлива. Трябва да има компенсация за загубите", написа иранският първи дипломат в "Екс".

Реакцията идва след инцидента от края на миналата седмица, при който ирански търговски кораб в Каспийско море бе поразен при атака, която доведе до взрив на борда. При ударa загина един моряк, а друг бе ранен.